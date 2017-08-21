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США нарастят военный контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп распорядится об увеличении американского воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщает CBS News.



Ранее Белый дом распространил заявление о том, что в понедельник в 21:00 (04:00 мск вторника) Трамп выступит с обращением к войскам и жителям США. В пресс-релизе указано, что обращение коснется вовлеченности США в ситуации в Афганистане и в Южной Азии.



Источники CBS News указывают, что Трамп отправит в Афганистан 4 тысячи американских военных, а также потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.

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