Дайджест
США нарастят военный контингент в Афганистане
21 август 2017 (13:31)
Президент США Дональд Трамп распорядится об увеличении американского воинского контингента в Афганистане. Об этом сообщает CBS News.
Ранее Белый дом распространил заявление о том, что в понедельник в 21:00 (04:00 мск вторника) Трамп выступит с обращением к войскам и жителям США. В пресс-релизе указано, что обращение коснется вовлеченности США в ситуации в Афганистане и в Южной Азии.
Источники CBS News указывают, что Трамп отправит в Афганистан 4 тысячи американских военных, а также потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.
Ранее Белый дом распространил заявление о том, что в понедельник в 21:00 (04:00 мск вторника) Трамп выступит с обращением к войскам и жителям США. В пресс-релизе указано, что обращение коснется вовлеченности США в ситуации в Афганистане и в Южной Азии.
Источники CBS News указывают, что Трамп отправит в Афганистан 4 тысячи американских военных, а также потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.
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