Дайджест
Российский телеканал перепутал Якутию с Японией
21 август 2017 (13:31)
Сотрудники телеканала «Россия 24» перепутали Японию с Якутией. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Видеосюжет, где журналисты по ошибке назвали Республику Саха японской территорией, вышел в воскресном выпуске новостей 20 августа.
Корреспонденты «Россия 24» рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано «Республика Саха (Япония)».
Видеосюжет, где журналисты по ошибке назвали Республику Саха японской территорией, вышел в воскресном выпуске новостей 20 августа.
Корреспонденты «Россия 24» рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано «Республика Саха (Япония)».
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