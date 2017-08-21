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Российский телеканал перепутал Якутию с Японией

Сотрудники телеканала «Россия 24» перепутали Японию с Якутией. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Видеосюжет, где журналисты по ошибке назвали Республику Саха японской территорией, вышел в воскресном выпуске новостей 20 августа.



Корреспонденты «Россия 24» рассказывали о новом вертолете с медицинским модулем Ми-8, который должен будет выполнять санитарные рейсы на территории всей Якутии и помогать жителям региона в случае экстренных ситуаций. В то же время на плашке с обозначением местоположения было указано «Республика Саха (Япония)».

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