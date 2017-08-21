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В Екатеринбурге официально зарегистрировали нового владельца недостроенной телебашни

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В Екатеринбурге официально зарегистрировали нового владельца недостроенной телебашни — АО «Ледовая арена». Собственниками компании выступают ООО «УГМК-холдинг» и министерство госимущества Свердловской области.



По данным СПАРК, АО «Ледовая арена» зарегистрировано 18 августа 2017 года. Адресом компании значится здание по адресу Хохрякова, 74. Гендиректором компании стала Екатерина Рыкова.



60% акций новой компании принадлежит УГМК-холдингу, доля которого в уставном капитале составляет 981 млн руб. Еще 40% принадлежит МУГИСО, чья доля оценивается в 654 млн руб. При этом свою долю МУГИСО обеспечило за счет передачи телебашни и земельного участка под ней в собственность новой компании.



Напомним, что в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена». После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.



Планы по демонтажу объекта ранее также раскритиковали глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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