Кризис
В I полугодии рынок планшетов в УрФО сократился на 23%
21 август 2017 (13:16)
В I полугодии 2017 года жители Уральского федерального округа приобрели около 170 тыс. планшетных компьютеров. По оценке компании «Евросеть», это на 23% меньше, чем годом ранее.
В денежном выражении рынок планшетов сократился на 26% и составил около 1 млрд руб. Средняя цена планшета снизилась на 3%, до 8 тыс. руб. При этом основная часть продаж и выручки приходится на планшеты стоимостью от 3 до 6 тыс. руб., их доля в количественном выражении составляет 44%, в денежном — 25%.
«В дальнейшем рынок планшетов продолжит сокращаться, но на определенном уровне его доля сохранится. Пожилые люди предпочитают эти устройства из-за большого размера экрана, родители покупают их детям для игр и в образовательных целях», — считает управляющий Уральским филиалом «Евросети» Темур Котеян.
В денежном выражении рынок планшетов сократился на 26% и составил около 1 млрд руб. Средняя цена планшета снизилась на 3%, до 8 тыс. руб. При этом основная часть продаж и выручки приходится на планшеты стоимостью от 3 до 6 тыс. руб., их доля в количественном выражении составляет 44%, в денежном — 25%.
«В дальнейшем рынок планшетов продолжит сокращаться, но на определенном уровне его доля сохранится. Пожилые люди предпочитают эти устройства из-за большого размера экрана, родители покупают их детям для игр и в образовательных целях», — считает управляющий Уральским филиалом «Евросети» Темур Котеян.
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