Новости дня

УК «Альфа-Капитал» отозвала письма о проблемах в четырех банках

УрБК, Москва, 21.08.2017. Управляющая компания «Альфа-Капитал» отозвала письма с предупреждением клиентов о наличии рисков в «ФК Открытие», Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании.



«В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС», — отметили в пресс-службе.



Компания намерена ответить на запрос антимонопольной службы сегодня, 21 августа.



Напомним, что ранее издание «Ведомости» сообщило, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании.



Центробанк направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: