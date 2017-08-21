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УК «Альфа-Капитал» отозвала письма о проблемах в четырех банках
21 август 2017 (12:09)
УрБК, Москва, 21.08.2017. Управляющая компания «Альфа-Капитал» отозвала письма с предупреждением клиентов о наличии рисков в «ФК Открытие», Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании.
«В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС», — отметили в пресс-службе.
Компания намерена ответить на запрос антимонопольной службы сегодня, 21 августа.
Напомним, что ранее издание «Ведомости» сообщило, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании.
Центробанк направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.
«В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС», — отметили в пресс-службе.
Компания намерена ответить на запрос антимонопольной службы сегодня, 21 августа.
Напомним, что ранее издание «Ведомости» сообщило, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании.
Центробанк направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.
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