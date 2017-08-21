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В Екатеринбурге цены на аренду жилья к сентябрю выросли в среднем на 4%
21 август 2017 (11:46)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. Арендные ставки на квартиры в Екатеринбурге за лето в среднем выросли на 4%. Об этом сообщает пресс-службе портала по выбору недвижимости N1.RU.
По данным портала, стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге в августе составила в среднем 18,4 тыс. руб., тогда как в июне средняя арендная ставка была ниже на 4% — 17,7 тыс. руб. в месяц. Больше всего к сентябрю подорожали «двушки» — на 6%. Сейчас на аренду квартиры с двумя комнатами в Екатеринбурге понадобится в среднем 19,6 тыс. руб. ежемесячно (в июне аналогичную жилплощадь можно было снять примерно на 1 тыс. руб. дешевле).
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в августе по всем районам города составила 16 тыс. руб. в месяц. В начале лета среднее предложение на рынке было немного ниже — 15,5 тыс. руб. Самые дорогие для аренды квартиры сейчас находятся в центре по цене около 20 тыс. руб. в месяц, а самые дешевые можно снять на Химмаше и Вторчермете — примерно за 13 тыс. руб. в месяц.
Большие квартиры для аренды продолжают падать в цене. Всего за один месяц «трешки» снизились на 8,5%. Теперь такую квартиру в среднем можно снять за 26,9 тыс. руб. в месяц.
«Весь прошедший год средние цены на аренду жилья снижались, но перед началом учебного рынок оживился, однако даже несмотря на небольшой подъем, цены оказались ниже, чем были год назад, на 7-9%», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
По подсчётам аналитиков портала, цены на аренду квартир, в описании которых напрямую говорится о близости учебных заведений Екатеринбурга, немного выше средних на рынке. В частности, за однокомнатную квартиру с такой пометкой собственники просят в среднем 16,8 тыс. руб., а за «двушку» — 20 тыс. руб. в месяц.
По данным портала, стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге в августе составила в среднем 18,4 тыс. руб., тогда как в июне средняя арендная ставка была ниже на 4% — 17,7 тыс. руб. в месяц. Больше всего к сентябрю подорожали «двушки» — на 6%. Сейчас на аренду квартиры с двумя комнатами в Екатеринбурге понадобится в среднем 19,6 тыс. руб. ежемесячно (в июне аналогичную жилплощадь можно было снять примерно на 1 тыс. руб. дешевле).
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в августе по всем районам города составила 16 тыс. руб. в месяц. В начале лета среднее предложение на рынке было немного ниже — 15,5 тыс. руб. Самые дорогие для аренды квартиры сейчас находятся в центре по цене около 20 тыс. руб. в месяц, а самые дешевые можно снять на Химмаше и Вторчермете — примерно за 13 тыс. руб. в месяц.
Большие квартиры для аренды продолжают падать в цене. Всего за один месяц «трешки» снизились на 8,5%. Теперь такую квартиру в среднем можно снять за 26,9 тыс. руб. в месяц.
«Весь прошедший год средние цены на аренду жилья снижались, но перед началом учебного рынок оживился, однако даже несмотря на небольшой подъем, цены оказались ниже, чем были год назад, на 7-9%», — поясняет руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
По подсчётам аналитиков портала, цены на аренду квартир, в описании которых напрямую говорится о близости учебных заведений Екатеринбурга, немного выше средних на рынке. В частности, за однокомнатную квартиру с такой пометкой собственники просят в среднем 16,8 тыс. руб., а за «двушку» — 20 тыс. руб. в месяц.
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