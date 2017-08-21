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За три года ущерб от лесных пожаров в России достиг почти 100 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.08.2017. В 2017 году ущерб от лесных пожаров в России составит 9,5 млрд руб., следует из прогноза Федерального агентства лесного хозяйства. Об этом руководитель ведомства Иван Валентик рассказал в интервью «Российской газете».



В 2015 году Россия потеряла из-за лесных пожаров 60 млрд руб., в 2016-м — 26 млрд руб. Таким образом, за три года общий ущерб составит 95,5 мдрд руб.



По словам руководителя Рослесхоза, сумма включает потерю древесины, затраты на тушение, штрафные санкции за древесину, сгоревшую в результате лесных пожаров, которые возникли из-за человека. При этом антропогенные факторы становятся причиной 80% возгораний, и лишь 20% связаны с природными причинами.



В этом году классы пожарной опасности достаточно высокие. С погодой больше всего не повезло Сибири и Дальнему Востоку.

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