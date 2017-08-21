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Правительство РФ утвердило план реализации программы доступного жилья на 2017-2019 годы
21 август 2017 (10:22)
УрБК, Москва, 21.08.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2017-2019 годы. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
«План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти», — уточняется в пояснительной записке.
Отметим, что в 2015 году действие федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» было продлено до 2020 года.
«План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти», — уточняется в пояснительной записке.
Отметим, что в 2015 году действие федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» было продлено до 2020 года.
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