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Правительство РФ утвердило план реализации программы доступного жилья на 2017-2019 годы

УрБК, Москва, 21.08.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2017-2019 годы. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.



«План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти», — уточняется в пояснительной записке.



Отметим, что в 2015 году действие федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» было продлено до 2020 года.

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