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Роспотребнадзор из-за антисанитарии на три месяца закрыл цех мясных полуфабрикатов в Серове
21 август 2017 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2017. В Серове специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки цеха по производству мясных полуфабрикатов (ИП Пруцкая С. Н.) по адресу улица Кирова, 49 выявили грубы нарушения санитарного законодательства.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на предприятии не проводили исследование мяса, не проводили надлежащую санитарную обработку. Перед приемом на работу соискатели не проходили обязательные предварительные, а потом и периодические медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию.
«Раковины для мытья рук не оборудованы смесителями, отсутствует мыло, щетки, устройства для дезинфекции рук; кровля и помещения цеха требуют ремонта, стены и пол загрязнены жиром», — отмечают в ведомстве.
Кроме того, в цехе для разделки мяса и холодильного оборудования для сырья «стоит стойкий зловонный запах», а полы не отмыты от подтеков крови.
«Выявленная продукция не соответствует требованиям нормативных документов по качеству и безопасности: лабораторные исследования показали несоответствие продукции заявленному наименованию, по составу используемого сырья — обнаружены крахмалосодержащий компонент, клетки камеди, белковый коллагеновый препарат, фрагменты сердечной мышцы, хрящей, субпродуктов, костной ткани, мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы», — зафиксировали в Роспотребнадзоре.
Выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью потребителей, могут спровоцировать появление и распространение массовых инфекционных заболеваний среди населения, в том числе заболеваний острыми кишечными инфекциями. Поэтому инспекторы направили материалы проверки и административного дела в Серовский районный суд. 14 августа 2017 года суд постановил приостановить деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Пруцкая С. Н. на 90 суток.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на предприятии не проводили исследование мяса, не проводили надлежащую санитарную обработку. Перед приемом на работу соискатели не проходили обязательные предварительные, а потом и периодические медицинские осмотры и гигиеническую аттестацию.
«Раковины для мытья рук не оборудованы смесителями, отсутствует мыло, щетки, устройства для дезинфекции рук; кровля и помещения цеха требуют ремонта, стены и пол загрязнены жиром», — отмечают в ведомстве.
Кроме того, в цехе для разделки мяса и холодильного оборудования для сырья «стоит стойкий зловонный запах», а полы не отмыты от подтеков крови.
«Выявленная продукция не соответствует требованиям нормативных документов по качеству и безопасности: лабораторные исследования показали несоответствие продукции заявленному наименованию, по составу используемого сырья — обнаружены крахмалосодержащий компонент, клетки камеди, белковый коллагеновый препарат, фрагменты сердечной мышцы, хрящей, субпродуктов, костной ткани, мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы», — зафиксировали в Роспотребнадзоре.
Выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью потребителей, могут спровоцировать появление и распространение массовых инфекционных заболеваний среди населения, в том числе заболеваний острыми кишечными инфекциями. Поэтому инспекторы направили материалы проверки и административного дела в Серовский районный суд. 14 августа 2017 года суд постановил приостановить деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Пруцкая С. Н. на 90 суток.
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