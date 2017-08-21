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Банк России предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит
21 август 2017 (09:44)
УрБК, Москва, 21.08.2017. Центробанк предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с «Открытием» — потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов», — рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.
ЦБ и банк на вопрос, сколько средств было получено таким образом и на каких условиях, изданию не ответили.
В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. В июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане — 36 млрд руб. Еще 263 млрд забрали другие банки. По оценкам S&P, «ФК Открытие» пришлось вернуть пенсионным фондам 115 млрд руб., так как АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий работать с этими деньгами. А вот изъятие, по крайней мере части корпоративных депозитов, стало для аналитиков S&P неожиданным.
В результате банк погасил примерно треть всех своих обязательств. Но в августе отток продолжался, признавал менеджер «Открытия». «На рынке все только об этом и говорили», — отмечает топ-менеджер банка из топ-30.
К 1 августа, по подсчетам Fitch, ликвидные активы «ФК Открытие» (денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения и не обремененные залогом облигации) могли покрыть лишь более 20% клиентского фондирования.
«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с «Открытием» — потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов», — рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.
ЦБ и банк на вопрос, сколько средств было получено таким образом и на каких условиях, изданию не ответили.
В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. В июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане — 36 млрд руб. Еще 263 млрд забрали другие банки. По оценкам S&P, «ФК Открытие» пришлось вернуть пенсионным фондам 115 млрд руб., так как АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий работать с этими деньгами. А вот изъятие, по крайней мере части корпоративных депозитов, стало для аналитиков S&P неожиданным.
В результате банк погасил примерно треть всех своих обязательств. Но в августе отток продолжался, признавал менеджер «Открытия». «На рынке все только об этом и говорили», — отмечает топ-менеджер банка из топ-30.
К 1 августа, по подсчетам Fitch, ликвидные активы «ФК Открытие» (денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения и не обремененные залогом облигации) могли покрыть лишь более 20% клиентского фондирования.
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