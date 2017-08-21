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Банк России предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит

УрБК, Москва, 21.08.2017. Центробанк предоставил «ФК Открытие» беззалоговый кредит. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с «Открытием» — потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов», — рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.



ЦБ и банк на вопрос, сколько средств было получено таким образом и на каких условиях, изданию не ответили.



В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. В июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане — 36 млрд руб. Еще 263 млрд забрали другие банки. По оценкам S&P, «ФК Открытие» пришлось вернуть пенсионным фондам 115 млрд руб., так как АКРА присвоило банку рейтинг, не позволяющий работать с этими деньгами. А вот изъятие, по крайней мере части корпоративных депозитов, стало для аналитиков S&P неожиданным.



В результате банк погасил примерно треть всех своих обязательств. Но в августе отток продолжался, признавал менеджер «Открытия». «На рынке все только об этом и говорили», — отмечает топ-менеджер банка из топ-30.



К 1 августа, по подсчетам Fitch, ликвидные активы «ФК Открытие» (денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения и не обремененные залогом облигации) могли покрыть лишь более 20% клиентского фондирования.

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