Новости дня
«РМК Боксинг Промоушен» ко Дню города Челябинска проведет большой вечер бокса
21 август 2017 (09:25)
УрБК, Челябинск, 21.08.2017. Промоутерская компания «РМК Боксинг Промоушен»в канун дня города Челябинска проведет большой вечер бокса. Турнир пройдет при поддержке губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании. (РМК).
«9 сентября на арене «Трактор» развернутся бескомпромиссные поединки в нескольких видах спорта. Центральное место в ринге займут встречи по профессиональному боксу, где зрители увидят сразу четыре титульных боя, а дополнят программу праздничного вечера бои по муайтай и любительскому боксу. В этих видах спорта челябинцы смогут поболеть за своих земляков», — говорится в сообщении.
Главным боем турнира по профессиональному боксу 9 сентября станет 10-раундовое противостояние в рамках первого легкого веса (до 59 кг) между перспективным и не имеющим поражений россиянином Михаилом Алексеевым (10-0, 4 КО) и южноафриканским двукратным чемпионом мира в первом легком весе по версии IBF и IBO Малкольмом Классеном (33-6-2, 17 КО). На кону в этом поединке будет стоять титул WBC Asia Silver.
Кроме главного события бои по профессиональному боксу будут представлены еще тремя титульными поединками. Так, представитель Екатеринбурга, перспективный и не имеющий поражений Шавкат Рахимов (10-0, 8 КО) в очном споре с опытным аргентинцем Фернандо Давидом Сауседо (61-6-3, 10 КО) разыграет титул чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO.
«Первый раз мне выпал такой огромный шанс боксировать за титул чемпиона мира по версии IBO. Я стремлюсь к завоеванию чемпионских титулов, поэтому мне, однозначно, нужно побеждать в этом бою. Первый этап моей подготовки к бою пройден, это были сборы по общей физической подготовке. Сейчас идут недели спаррингов. Все проходит отлично, как я и хотел. Чувствую себя комфортно, я в хорошей форме и, надеюсь, дальше все будет удачно складываться! В ближайшее время планируем изучить манеру бокса противника, каждое его движение, я узнаю его слабые и сильные стороны, и 9 сентября покажу все, на что я способен», — заявил Шавкат Рахимов.
Далее российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (11-0, 9 КО) проведет 12-раундовый поединок за титул WBO International с чехом Степаном Хорватом (18-5, 8 КО). Титул WBO International является вторым по значимости во Всемирной боксерской организации (WBO), поэтому его обладатель может стать претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Важно добавить, что на данный момент Степан Хорват занимает пятую строчку в рейтинге WBO, а Магомед Курбанов идет восьмым.
Наконец в еще одном титульном бою российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Юрий Кашинский (13-0, 12 КО) в 10-раундовом поединке против американца Гарретта Уилсона (18-12-1, 9 КО) будет защищать свой пояс WBO Oriental.
Стоит отметить, что впервые за время проведения больших бойцовских турниров в Челябинске, организованных промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен», в файткарде шоу появятся девушки. Зрители, пришедшие на арену «Трактор» 9 сентября, увидят встречи по женскому боксу.
Билеты на турнир по профессиональному боксу уже поступили в продажу по доступным ценам — от 500 руб. Приобрести их можно в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru. Турнир 9 сентября стартует на арене «Трактор» в 17.00.
«9 сентября на арене «Трактор» развернутся бескомпромиссные поединки в нескольких видах спорта. Центральное место в ринге займут встречи по профессиональному боксу, где зрители увидят сразу четыре титульных боя, а дополнят программу праздничного вечера бои по муайтай и любительскому боксу. В этих видах спорта челябинцы смогут поболеть за своих земляков», — говорится в сообщении.
Главным боем турнира по профессиональному боксу 9 сентября станет 10-раундовое противостояние в рамках первого легкого веса (до 59 кг) между перспективным и не имеющим поражений россиянином Михаилом Алексеевым (10-0, 4 КО) и южноафриканским двукратным чемпионом мира в первом легком весе по версии IBF и IBO Малкольмом Классеном (33-6-2, 17 КО). На кону в этом поединке будет стоять титул WBC Asia Silver.
Кроме главного события бои по профессиональному боксу будут представлены еще тремя титульными поединками. Так, представитель Екатеринбурга, перспективный и не имеющий поражений Шавкат Рахимов (10-0, 8 КО) в очном споре с опытным аргентинцем Фернандо Давидом Сауседо (61-6-3, 10 КО) разыграет титул чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO.
«Первый раз мне выпал такой огромный шанс боксировать за титул чемпиона мира по версии IBO. Я стремлюсь к завоеванию чемпионских титулов, поэтому мне, однозначно, нужно побеждать в этом бою. Первый этап моей подготовки к бою пройден, это были сборы по общей физической подготовке. Сейчас идут недели спаррингов. Все проходит отлично, как я и хотел. Чувствую себя комфортно, я в хорошей форме и, надеюсь, дальше все будет удачно складываться! В ближайшее время планируем изучить манеру бокса противника, каждое его движение, я узнаю его слабые и сильные стороны, и 9 сентября покажу все, на что я способен», — заявил Шавкат Рахимов.
Далее российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (11-0, 9 КО) проведет 12-раундовый поединок за титул WBO International с чехом Степаном Хорватом (18-5, 8 КО). Титул WBO International является вторым по значимости во Всемирной боксерской организации (WBO), поэтому его обладатель может стать претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Важно добавить, что на данный момент Степан Хорват занимает пятую строчку в рейтинге WBO, а Магомед Курбанов идет восьмым.
Наконец в еще одном титульном бою российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Юрий Кашинский (13-0, 12 КО) в 10-раундовом поединке против американца Гарретта Уилсона (18-12-1, 9 КО) будет защищать свой пояс WBO Oriental.
Стоит отметить, что впервые за время проведения больших бойцовских турниров в Челябинске, организованных промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен», в файткарде шоу появятся девушки. Зрители, пришедшие на арену «Трактор» 9 сентября, увидят встречи по женскому боксу.
Билеты на турнир по профессиональному боксу уже поступили в продажу по доступным ценам — от 500 руб. Приобрести их можно в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru. Турнир 9 сентября стартует на арене «Трактор» в 17.00.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В июле при поддержке «РМК Боксинг Промоушенс» в Екатеринбурге состоятся два спортивных мероприятия
- РМК поддержит международный турнир по боксу и ММА «День Победы-72» в Екатеринбурге
- РМК поддержит выступление южноуральского тайбоксера Хаяла Джаниева в Челябинске
- Русская медная компания поддержит проведение боксерского гала-шоу в Челябинске
- РМК поддержит проведение в Екатеринбурге гала-турнира по боксу и боям без правил
Loading...