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«РМК Боксинг Промоушен» ко Дню города Челябинска проведет большой вечер бокса

УрБК, Челябинск, 21.08.2017. Промоутерская компания «РМК Боксинг Промоушен»в канун дня города Челябинска проведет большой вечер бокса. Турнир пройдет при поддержке губернатора региона Бориса Дубровского. Об этом сообщает пресс-служба Русской медной компании. (РМК).



«9 сентября на арене «Трактор» развернутся бескомпромиссные поединки в нескольких видах спорта. Центральное место в ринге займут встречи по профессиональному боксу, где зрители увидят сразу четыре титульных боя, а дополнят программу праздничного вечера бои по муайтай и любительскому боксу. В этих видах спорта челябинцы смогут поболеть за своих земляков», — говорится в сообщении.



Главным боем турнира по профессиональному боксу 9 сентября станет 10-раундовое противостояние в рамках первого легкого веса (до 59 кг) между перспективным и не имеющим поражений россиянином Михаилом Алексеевым (10-0, 4 КО) и южноафриканским двукратным чемпионом мира в первом легком весе по версии IBF и IBO Малкольмом Классеном (33-6-2, 17 КО). На кону в этом поединке будет стоять титул WBC Asia Silver.



Кроме главного события бои по профессиональному боксу будут представлены еще тремя титульными поединками. Так, представитель Екатеринбурга, перспективный и не имеющий поражений Шавкат Рахимов (10-0, 8 КО) в очном споре с опытным аргентинцем Фернандо Давидом Сауседо (61-6-3, 10 КО) разыграет титул чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO.



«Первый раз мне выпал такой огромный шанс боксировать за титул чемпиона мира по версии IBO. Я стремлюсь к завоеванию чемпионских титулов, поэтому мне, однозначно, нужно побеждать в этом бою. Первый этап моей подготовки к бою пройден, это были сборы по общей физической подготовке. Сейчас идут недели спаррингов. Все проходит отлично, как я и хотел. Чувствую себя комфортно, я в хорошей форме и, надеюсь, дальше все будет удачно складываться! В ближайшее время планируем изучить манеру бокса противника, каждое его движение, я узнаю его слабые и сильные стороны, и 9 сентября покажу все, на что я способен», — заявил Шавкат Рахимов.



Далее российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (11-0, 9 КО) проведет 12-раундовый поединок за титул WBO International с чехом Степаном Хорватом (18-5, 8 КО). Титул WBO International является вторым по значимости во Всемирной боксерской организации (WBO), поэтому его обладатель может стать претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Важно добавить, что на данный момент Степан Хорват занимает пятую строчку в рейтинге WBO, а Магомед Курбанов идет восьмым.



Наконец в еще одном титульном бою российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Юрий Кашинский (13-0, 12 КО) в 10-раундовом поединке против американца Гарретта Уилсона (18-12-1, 9 КО) будет защищать свой пояс WBO Oriental.



Стоит отметить, что впервые за время проведения больших бойцовских турниров в Челябинске, организованных промоутерской компанией «РМК Боксинг Промоушен», в файткарде шоу появятся девушки. Зрители, пришедшие на арену «Трактор» 9 сентября, увидят встречи по женскому боксу.



Билеты на турнир по профессиональному боксу уже поступили в продажу по доступным ценам — от 500 руб. Приобрести их можно в кассах Ледовой арены «Трактор», в интернете — через федеральную сеть kassir.ru, а также в точках продаж билетов kassir.ru. Турнир 9 сентября стартует на арене «Трактор» в 17.00.

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