Кризис

В июле объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России сократился на 0,9%

По итогам июля 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 453,9 тыс. единиц, что на 0,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».



При этом за 7 месяцев текущего года было перепродано 2 млн 946,5 тыс. таких машин, что на 0,8% выше результата годичной давности.



Лидером рынка автомобилей с пробегом в июле остается отечественная марка Lada, на долю которой в I полугодии пришлось свыше четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 121,7 тыс. штук — на 2,9% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок все также является японская Toyota, чей показатель достиг 51,1 тыс. экземпляров (-3,0%). В тройке лидеров присутствует и другой японский бренд — Nissan — с результатом 24,7 тыс. машин (+0,5%).



Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в июле 2017 года составил 13,1 тыс. единиц, что на 0,9% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан Lada 2107 (12,0 тыс. шт.; -8,7%). Третья строчка принадлежит Ford Focus (11,5 тыс. шт.; -3,9%), который является лучшим среди иномарок с пробегом.

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