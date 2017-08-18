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«Уральские авиалинии» открывают новое направление — из Жуковского в Рим

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» представляет новое направление: международный аэропорт Жуковский — Рим. Отправиться в столицу Италии можно будет с 8 сентября 2017 года регулярным рейсом по пятницам, сообщает пресс-служба перевозчика.



С 1 октября частота полетов увеличится до двух раз в неделю — по средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону по тарифу «эконом» — от 7 тыс. 500 руб., включая все сборы и багаж до 23 кг.



«В «Вечном городе» буквально каждый метр имеет историческую ценность: Колизей, Площадь Навона, Пантеон, Испанская лестница, Собор Святого Петра. Здесь темпераментные и гостеприимные местные жители, невероятно красивый итальянский язык, льющийся из каждого переулка — все это, наряду с запахом кофе, вкусом мороженого джелато и пиццы капричозы, останется в вашей памяти на долгие годы. А брошенная в Фонтан Треви монетка обязательно поможет вернуться в «древнейший город», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, что «Уральские авиалинии» планомерно расширяют географию полетов из аэропорта Жуковский и выполняют рейсы в Тель-Авив, Симферополь, Душанбе, Бишкек, Ош и Худжанд. Все рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах производства европейского концерна Airbus.



Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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