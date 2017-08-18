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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла в 7 км

18 август 2017 (17:18)

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой в семь километров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

«Это событие на вулкане произошло в пятницу утром по местному времени. Пепловый шлейф распространился более чем на 50 км к северо-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столб пепла над вулканом Ключевской на Камчатке достиг 8 км в высоту над уровнем моря.

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