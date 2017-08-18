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Американский фондовый рынок закрылся падением

Американский фондовый рынок закрылся падением. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Индекс Dow Jones упал на 1,24% и составил 21 750,73 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 1,54%, до 2 430,01 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ просел на 1,94% и составил 6 221,91 пункта.

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