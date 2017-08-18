Дайджест

Американский фондовый рынок закрылся падением

18 август 2017 (17:17)

Американский фондовый рынок закрылся падением. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones упал на 1,24% и составил 21 750,73 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 1,54%, до 2 430,01 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ просел на 1,94% и составил 6 221,91 пункта.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...