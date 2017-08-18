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АСВ выбрало банк для выплат страхового возмещения вкладчикам «Резерва» в Верхней Салде

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало «ФК Открытие» агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв» в Верхней Салде Свердловской области. Об этом говорится на сайте АСВ.



Напомним, лицензия у «Резерва» была отозвана 9 августа текущего года. Основным банком-агентом по выплате страховки его вкладчикам ранее был выбран Россельхозбанк.



Прием заявлений о компенсациях и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 23 августа.

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