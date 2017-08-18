Новости дня
АСВ выбрало банк для выплат страхового возмещения вкладчикам «Резерва» в Верхней Салде
18 август 2017 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало «ФК Открытие» агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв» в Верхней Салде Свердловской области. Об этом говорится на сайте АСВ.
Напомним, лицензия у «Резерва» была отозвана 9 августа текущего года. Основным банком-агентом по выплате страховки его вкладчикам ранее был выбран Россельхозбанк.
Прием заявлений о компенсациях и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 23 августа.
Напомним, лицензия у «Резерва» была отозвана 9 августа текущего года. Основным банком-агентом по выплате страховки его вкладчикам ранее был выбран Россельхозбанк.
Прием заявлений о компенсациях и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 23 августа.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россельхозбанк выбран для выплаты возмещения вкладчикам банка «Резерв»
- Банк «Открытие» выплатит возмещения вкладчикам банка «Пересвет»
- ОАО «СКБ-банк» стало банком-агентом по выплате страхового возмещения вкладчикам ОАО «Юникорбанк»
- Выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО «Неополис-Банк» начнутся 4 апреля 2011 года
- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» начала выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО КБ «Вымпел» (Москва)
Loading...