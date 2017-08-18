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«Росатом» расширит возможности по наработке на Белоярской АЭС «противоракового» кобальта-60

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. ГК «Росатом» намерена расширить свои возможности по наработке на Белоярской АЭС в Свердловской области радиоактивного изотопа кобальт-60, востребованного в медицине для лечения рака. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.



Речь идет о подготовке к реализации проекта по производству этого изотопа на реакторе БН-800 четвертого энергоблока БАЭС.



Радиоактивный кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке. Этот изотоп нашел широкое применение, в частности, для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, гамма-дефектоскопии различных изделий.



Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в «кобальтовых пушках», предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках «гамма-нож» для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга. Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучательные устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.



Сегодня специалисты атомной отрасли готовятся к наработке в этом реакторе кобальта-60 с высокой удельной активностью, не менее 300 кюри на грамм, и большими партиями. Этот проект будет выполняться под эгидой научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО «Наука и инновации». Теперь речь идет об обосновании возможности производства Cо-60 в реакторах на быстрых нейтронах Белоярской АЭС.



«Как сообщают специалисты, оба реактора Белоярской АЭС на быстрых нейтронах (и БН-600, и БН-800) позволяют иметь возможность наработки кобальта-60 высокой активности. По реактору БН-600 предполагается поучить первые образцы кобальта-60 в 2018 году, а приступить к его выработке в 2019 году. Возможность использования в проекте наработки кобальта реактора БН-800 также рассматривается в перспективе», — рассказали УрБК в Управлении информации и общественных связей атомной электростанции.

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