Новости дня

На Среднем Урале полиция задержала грузовик с 10,3 тыс. литров поддельного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. В Кушвинском муниципальном округе Свердловской области полиция задержала грузовик, везущий партию поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«Товар был без маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Экспертиза показала, что марки на бутылках изготовлены типографским способом не по технологии производства Гознак, и потому являются поддельными», — отмечают в ведомстве.



Партия включала 20,46 тыс. бутылок емкостью 0,5 л, упакованные в 1 тыс. 032 коробки. Общая стоимость поддельного алкоголя оценена в 4 млн 231,2 тыс. руб. Оперативники изъяли контрафакт и передали на ответственное хранение уполномоченной организации, автомобиль находится на штрафстоянке.



Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере». Максимальная ответственность за это противоправное деяние составляет шесть лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.



«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного преступления местного жителя 1974 года рождения. При обыске в жилище данного гражданина на улице Строителей сыщиками изъяты специальные акцизные марки с признаками поддельности», — добавляют в полиции.



Следственные и оперативные действия по этому уголовному делу продолжаются.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: