Объем производства Группы ЧТПЗ вырос на 12%

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) объявило консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Предприятию удалось продемонстрировать позитивную динамику по большинству ключевых макроэкономических показателей.Общий объем производства трубной продукции в I полугодии 2017 года составил 977 тыс. т, что на 12% выше объемов аналогичного периода 2016 года (876 тыс. т).Поставки на экспорт выросли на 315% (до 270 тыс. т). Отгрузка на рынок РФ составила 707 тыс. т (минус 13%).«На снижение повлиял перенос графика отгрузки ТБД под проекты «Газпрома» («Сила Сибири» и «Северо-Европейский газопровод»). При этом доля Группы ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских трубных производителей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 2,3% и составила 18,6%», — говорится в сообщении компании.В I полугодии 2017 года Группа ЧТПЗ реализовала 389 тыс. т сварных труб, в том числе труб большого диаметра (ТБД) — 371 тыс. т. Это на 9% и 12% соответственно выше показателей января-июня 2016 года. Объем реализации бесшовной продукции вырос на 14% и составил 588 тыс. т труб.Кроме того, компания нарастила отгрузки соединительных деталей трубопроводов на 2,3 тыс. т (плюс 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост обусловлен увеличением продаж отводов в адрес ПАО «Газпром» и нефтегазовых компаний.Отметим, что Группе ЧТПЗ удалось продемонстрировать позитивную динамику не только производственных, но и финансовых показателей. В частности, выручка компании по итогам I полугодия 2017 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 72 млрд 566 млн руб.За январь-июнь 2017 предприятие получило прибыль в размере 2 млрд 101 млн руб. (за 6 месяцев 2016 года — 5 млрд 810 млн руб.). Также в I полугодии Группа сгенерировала положительный чистый операционный денежный поток — 5 млрд 183 млн руб. (7 млрд 611 млн руб. в I полугодии 2016 года).Валовая прибыль Группы ЧТПЗ в I полугодии снизилась на 21% и составила 17 млрд 297 млн руб. Показатель EBITDA —11 млрд 001 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 9,5% (до 15,2%).«На показателе EBITDA сказались снижение маржинального дохода в сегменте бесшовных труб вследствие повышения цен на металлом для производства заготовки и запаздывающего повышения цен на готовые трубы, а также уменьшение потребления ТБД на российском рынке вследствие переноса сроков реализации проектов «Газпрома», — сообщили в Группе ЧТПЗ.По прогнозам компании, во II полугодии 2017 года основные тенденции на рынке стальных труб будут связаны с поставками труб большого диаметра. На российском рынке прогнозируется увеличение спроса на ТБД, обеспеченное отгрузками ПАО «Газпром» для проектов «Сила Сибири» и «Северо-Европейский газопровод». В связи с ожидаемым ростом поставок ТБД прогнозируется увеличение отгрузок и доли ЧТПЗ на рынке РФ.Компания прогнозирует снижение потребления на рынке бесшовных труб, обусловленное смещением закупок на I полугодие, а также снижение спроса на сварные трубы малого и среднего диаметра, связанное с сезонностью продаж. Также прогнозируется снижение объемов рынка СДТ по итогам 2017 года за счет отсутствия крупных проектов в июле-декабре.В целом в Группе ЧТПЗ ожидают, что в условиях прогнозируемого увеличения внутреннего рынка труб большого диаметра достигнутые в I полугодии финансово-экономические результаты и реализуемые менеджментом программы по повышению эффективности операционной деятельности позволят Группе ЧТПЗ сохранить стабильное финансовое положение по итогам года.