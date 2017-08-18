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В Коркино и Первомайском состоятся отборочные этапы чемпионата РМК по воркауту

УрБК, Челябинск, 18.08.2017. В Челябинской области продолжается чемпионат Русской медной компании (РМК) по воркауту. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Отборочные туры чемпионата «Улица спорта» состоятся в городах региона на новых воркаут-площадках и в парках, установленных в 2017 году по инициативе Русской медной компании в Карабаше, Коркино, Первомайском, Кыштыме и Челябинске. В сумме пройдут восемь отборочных турниров и супер-финал в Челябинске в честь Дня города 10 сентября. Во время чемпионата будут организованы разные конкурсы и мастер-классы для зрителей с призами и подарками», — говорится в сообщении.



В турнире участвуют профессиональные атлеты и любители в трех возрастных категориях (от 12 до 18 лет, взрослые от 18 до 30 лет и взрослые старше 30 лет). В программе соревнования по двум дисциплинам — силовому фристайлу и силовому троеборью.



В городе Коркино соревнования состоятся 19 августа в 13.00 на воркаут-площадке Русской медной компании на территории школы № 2 (ул. Сони Кривой, 8).



В поселке Первомайский соревнования состоятся 20 августа в 13.00 на воркаут-площадке Русской медной компании на Центральном стадионе (ул. Школьная).

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