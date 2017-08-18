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Суд рассмотрит иск о банкротстве свердловского агрохозяйства «Галкинское»
18 август 2017 (14:59)
Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Галкинское». Об этом говорится в материалах суда.
Заявителем по делу является ООО «АСЕК Решения». Сумма исковых требований — 1 млн 458 тыс. 749 руб.
Отметим, что агрохозяйство «Галкинское» расположено в Камышловском районе Свердловской области. Директором предприятия является фермер Василий Мельниченко.
Заявителем по делу является ООО «АСЕК Решения». Сумма исковых требований — 1 млн 458 тыс. 749 руб.
Отметим, что агрохозяйство «Галкинское» расположено в Камышловском районе Свердловской области. Директором предприятия является фермер Василий Мельниченко.
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