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Группа ЧТПЗ организовала конференцию «Сила Белой металлургии»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Группа ЧТПЗ и корпоративный университет Сбербанка провели конференцию «Сила Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Мероприятие состоялось в кампусе Корпоративного университета Сбербанка, участие в нем приняли более 50 внутренних тренеров компании — руководителей бизнеса — авторов корпоративных тренингов и практикумов.



«В рамках двухдневной конференции эксперты университета Сбербанка провели для внутренних тренеров Группы ЧТПЗ групповые семинары, посвященные современным методам визуализации, способам взаимодействия с аудиторией в ходе обучающих мероприятий», — говорится в сообщении.



Директор по развитию образовательных технологий корпоративного университета Сбербанка Дмитрий Волков представил участникам конференции университет как инструмент реализации стратегии компании и рассказал о том, как руководители банка преподают в нем и участвуют в развитии персонала. Декан Высшей школы менеджмента ГУ ВШЭ Сергей Филонович рассказал о лидерстве и связанном с ним эмоциональном интеллекте. Бизнес-тренер, сертифицированный коуч ICF Оксана Чумаченко провела для белых металлургов обучающие сессии.



«Больше половины новых вакансий руководителей в Группе ЧТПЗ замещают сотрудники компании, прошедшие подготовку по программе развития талантов «Сила Белой металлургии». Огромную роль в ее реализации играют внутренние тренеры — сотрудники компании. За два года работы программы внутренние тренеры провели 853 обучающих и развивающих мероприятия. Их поддержка и сопричастность еще раз доказывают жизнеспособность идеи самообучающейся организации. Уверена, проведенная конференция поддержит высокую вовлеченность тренеров, обеспечит их новыми знаниями и откроет новые горизонты для развития персонала», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



Отметим, что Группа ЧТПЗ реализует программу развития талантов «Сила Белой металлургии» с 2014 года. Ее миссия — развитие и подготовка сотрудников, разделяющих корпоративные ценности. За время действия программа охватила 556 управленцев от бригадира до функционального директора — 35% численности руководителей компании. 63% вакансий руководителей Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в Группу ЧТПЗ) закрыто ее участниками. За реализацию программы Группа ЧТПЗ признана победителем премии «HR-бренд 2016».

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