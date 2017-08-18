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Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил против сноса телебашни в Екатеринбурге
18 август 2017 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Бывший губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель заявил, что он против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Областная газета».
«Там осталось достроить 165 м. металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр — новый пункт притяжения для горожан, для молодежи», — цитирует слова Эдуарда Росселя официальное издание губернатора и Заксобрания Свердловской области.
Напомним, что в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», в котором 40% акций будет принадлежать региональным властям, 60% — компании, определенной ООО «УГМК-Холдинг». После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена.
Планы по демонтажу объекта ранее также раскритиковал глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Эта организация была одним из главных претендентов на получение земельного участка вблизи недостроенной телебашни.
«Там осталось достроить 165 м. металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр — новый пункт притяжения для горожан, для молодежи», — цитирует слова Эдуарда Росселя официальное издание губернатора и Заксобрания Свердловской области.
Напомним, что в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», в котором 40% акций будет принадлежать региональным властям, 60% — компании, определенной ООО «УГМК-Холдинг». После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена.
Планы по демонтажу объекта ранее также раскритиковал глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Эта организация была одним из главных претендентов на получение земельного участка вблизи недостроенной телебашни.
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