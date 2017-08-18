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В США могут снести памятник Ленину

Мэр американского города Сиэтл Эд Мюррей призвал демонтировать памятник солдатам, воевавшим в Гражданскую войну на стороне Конфедерации, а также статую основателя Советского государства Владимира Ленина во Фремонте. Об этом сообщает The Seattle Times.



По мнению Мюррея, памятники олицетворяют собой «историческую несправедливость» и являются символами ненависти, расизма и насилия.



Памятник, установленный в 1926 году организацией «Объединенные дочери Конфедерации», и статуя Ленина находятся в частной собственности. Тем не менее, как отметил Мюррей, их необходимо убрать.

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