Дайджест
В Венесуэле арестуют бывшего генпрокурора
18 август 2017 (13:27)
Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест депутата Хермана Феррера — супруга отстраненного Учредительным собранием генерального прокурора Луисы Ортеги Диас. Об этом сообщает Associated Press.
Власти обвинили Феррера в причастности к вымогательству 6 миллионов долларов. Новый генпрокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что преступная группировка вымогала деньги у ряда лиц, включая бизнесменов в нефтяном секторе, в обмен на защиту их от судебного преследования.
Лидер правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо предоставил прокурорам документы, подтверждающие, что Феррер и сообщники открыли шесть банковских счетов в багамском филиале швейцарского банка.
Власти обвинили Феррера в причастности к вымогательству 6 миллионов долларов. Новый генпрокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что преступная группировка вымогала деньги у ряда лиц, включая бизнесменов в нефтяном секторе, в обмен на защиту их от судебного преследования.
Лидер правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо предоставил прокурорам документы, подтверждающие, что Феррер и сообщники открыли шесть банковских счетов в багамском филиале швейцарского банка.
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