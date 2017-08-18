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В ФАС в I полугодии поступило более 40 тыс. жалоб на госзаказы
18 август 2017 (13:12)
УрБК, Москва, 18.08.2017. В I полугодии 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела 40 тыс. жалоб на госзаказы. Об этом в интервью RNS сообщил замглавы ведомства Рачик Петросян.
«Количество жалоб, поступающих в ФАС России на государственные закупки и закупки госкомпаний, постоянно растет. За половину текущего года мы уже рассмотрели более 40 тыс. жалоб по госзаказу и 4 тыс. — по закупкам госкомпаний», — заявил Р. Петросян.
Уточняется, что за 2016 год ФАС рассмотрел 84 тыс. жалоб по государственным закупкам и 7,8 тыс. жалоб по закупкам госкомпаний.
«Количество жалоб, поступающих в ФАС России на государственные закупки и закупки госкомпаний, постоянно растет. За половину текущего года мы уже рассмотрели более 40 тыс. жалоб по госзаказу и 4 тыс. — по закупкам госкомпаний», — заявил Р. Петросян.
Уточняется, что за 2016 год ФАС рассмотрел 84 тыс. жалоб по государственным закупкам и 7,8 тыс. жалоб по закупкам госкомпаний.
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