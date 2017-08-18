Кризис

Реальные доходы россиян сократились на 1,4%

Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года сократились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.



В январе-июле 2017 года спад составил 1,4% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.



В то же время реальные заработные платы, по данным Росстата, в прошлом месяце выросли на 4,6%, с начала года — на 3%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: