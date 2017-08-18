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Рынок наружной рекламы Екатеринбурга в I полугодии сократился на 10%
18 август 2017 (12:51)
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Рекламный рынок Екатеринбурга в I полугодии 2017 года вырос на 1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР).
Рынок рекламы на телевидении в Екатеринбурге вырос на 12%, на радио — на 4%. Сегмент наружной рекламы сократился на 10%.
Отметим, что в среднем по стране ситуация лучше, чем в уральской столице. В I полугодии 2017 года объем рынка рекламы в РФ составил более 190 млрд руб., что на 14% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Рынок рекламы на телевидении в Екатеринбурге вырос на 12%, на радио — на 4%. Сегмент наружной рекламы сократился на 10%.
Отметим, что в среднем по стране ситуация лучше, чем в уральской столице. В I полугодии 2017 года объем рынка рекламы в РФ составил более 190 млрд руб., что на 14% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
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