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Реальные доходы россиян в январе-июле сократились на 1,4%
18 август 2017 (12:33)
УрБК, Москва, 18.08.2017. Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года сократились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
В январе-июле 2017 года спад составил 1,4% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.
В то же время реальные заработные платы, по данным Росстата, в прошлом месяце выросли на 4,6%, с начала года — на 3%.
В январе-июле 2017 года спад составил 1,4% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.
В то же время реальные заработные платы, по данным Росстата, в прошлом месяце выросли на 4,6%, с начала года — на 3%.
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