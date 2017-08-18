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Житель Екатеринбурга отсудил у ЕМУП «ТТУ» почти 60 тыс. рублей за поврежденный Lexus

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Житель Екатеринбурга отсудил у ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» почти 60 тыс. руб. за поврежденный Lexus. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В августе 2016 года мужчина на своем автомобиле ехал по улице Щербакова в сторону Сысерти. По его словам, возле дома 59а перед ним внезапно оборвался контактный троллейбусный провод и задел Lexus. Машина получила царапины. Эксперты оценили сумму ущерба в 172 тыс. 204 руб.



«Автовладелец обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» о возмещении ущерба. В ходе судебного разбирательства водитель троллейбуса пояснил, что оборванный конец троса лежал на земле, а не на проезжей части. Хозяин Lexus сам наехал на провод, в то время как другие машины притормаживали и объезжали его. Показания другого свидетеля, а также запись камеры видеонаблюдения троллейбуса, фотографии, справка о ДТП подтвердили факт наезда автовладельца на препятствие. Также судом было установлено, что причиной обрыва провода стало падение опоры, наклонившейся в сторону проезжей части. Доказательств вины ТТУ в причинении ущерба истец не представил. В итоге суд пришел к выводу о виновности истца в аварийной ситуации и оставил его требования без удовлетворения», — говорится в сообщении.



Однако владелец иномарки не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о виновности в ДТП обеих сторон. Степень вины истца составила 70%, а ответчика — 30%. Исходя из этой пропорции, суд установил размер возмещения ущерба.



В итоге Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции. Новым решением с ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в пользу истца взыскано 59 тыс. 444 руб., в том числе 51 тыс. 661 руб. — ущерб, 4 тыс. 500 руб. — услуги представителя, 1 тыс. 500 руб. — стоимость отчета об оценке, 360 руб. — расходы на оформление доверенности и 1 тыс. 423 руб. — госпошлина.

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