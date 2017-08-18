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В Свердловской области более 80 тыс. семей получают субсидии по оплате ЖКУ

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. На конец июня 2017 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 80,4 тыс. семей из Свердловской области, что на 3,4 тыс. больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Удельный вес семей, воспользовавшихся субсидиями за январь-июнь 2017 года, составил 5,8% от общего числа семей, проживающих в области. Наибольший охват населения этой формой социальной защиты наблюдался в Пышминском городском округе (24,6%), городском округе Верхняя Тура (23,6), Режевском городском округе (22,9%).



Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 722 руб., что выше уровня аналогичного периода года на 6,6%. Наиболее высокий размер субсидий сложился в Невьянском городском округе (2 тыс. 515 руб.), городском округе Дегтярск (2 тыс. 501 руб.), Арамильском городском округе (2 тыс. 410 руб.), городском округе Верхнее Дуброво (2 тыс. 365 руб.), Малышевском (2 тыс. 341 руб.), Березовском (2 тыс. 317 руб.), Серовском (2 тыс. 254 руб.) городских округах, в Алапаевске (2 тыс. 134 руб. рубля). В Екатеринбурге этот показатель составил 1 тыс. 880 руб.

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