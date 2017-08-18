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Более 70% клиентов независимых СТО приезжают на обслуживание автомобилей со своими расходными материалами

УрБК, Москва, 18.08.2017. При прохождении технического обслуживания на независимых СТО 71,7% автовладельцев России приезжают на обслуживание машин со своими расходными материалами, оплачивая только стоимость работ. Такие данные исследования приводит агентство «Автостат».



При этом среди владельцев иномарок доля таких клиентов чуть выше, чем среди владельцев отечественных автомобилей (72% и 69% соответственно).



Оплачивает и стоимость выполненных работ, и расходных материалов, проходя ТО автомобиля на независимом автосервисе, каждый четвертый респондент. И здесь доля владельцев иномарок уже немного ниже (24,5%), чем обладателей отечественных автомобилей (25,3%).



Как объясняют аналитики «Автостата», такая разница во многом связана с тем, что расходные материалы для иномарок стоят дороже, поэтому их владельцы более склонны к экономии, чем обладатели отечественных автомобилей.



Исследование проведено совместно с проектом «Авто Mail.Ru». Онлайн-опрос проходил в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8 820 посетителей сайта auto.mail.ru. Из них 88,6% — это владельцы иномарок, 11,4% — обладатели отечественных автомобилей.

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