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В Екатеринбурге ограбили отделение «Восточного экспресс банка»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Вечером 17 августа в Екатеринбурге ограбили отделение «Восточного экспресс банка», расположенное на улице Челюскинцев, 64. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.



«Около 6 часов вечера в помещение на ул. Челюскинцев вошел неизвестный в маске. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он завладел денежными средствами. Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленника», — сообщили в пресс-службе.



Напомним, что 21 июля этого года в Екатеринбурге ограбили офис банка «Ак Барс».

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