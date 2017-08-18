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Поголовье птицы в Свердловской области в июле сократилось на 6,4%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Поголовье птицы в Свердловской области в апреле 2017 года сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Поголовье крупного рогатого скота в июле уменьшилось на 1,3%, поголовье свиней выросло на 0,2%, овц и коз — на 1,2%.



В январе-июле 2017 года производство молочной продукции в Свердловской области выросло на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, яиц — на 3,1%.

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