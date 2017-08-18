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В I полугодии рынок мототехники в России сократился на 40,5%

УрБК, Москва, 18.08.2017. По итогам I полугодия 2017 года объем рынка мототехники в России составил 4,5 тыс. ед. Это на 40,5% меньше, чем годом ранее (7,5 тыс. ед.), сообщает агентство «Автостат».



Самой популярной маркой у российских мотолюбителей является BMW, объем первичного рынка которой в январе-июне 2017 года составил порядка 1 тыс. экземпляров (сокращение на 4,4%). Второе место занимает японский Kawasaki с результатом 509 шт. (рост на 80,5%), а замыкает тройку лидеров китайский Racer (460 шт., сокращение на 50,4%).



По моделям лидером оказался мотоцикл R1200GS — также представитель BMW. Его показатель составил 236 единиц, что на 7,3% больше, чем в январе-июне 2016 года. На втором месте по популярности стал лидер прошлого года Racer RC250 (177 шт.; сокращение на 53,4%). Замыкает тройку лидеров еще одна модель от BMW S1000RR (176 шт.; рост на 4,1%).



Напомним, что за 2016 год рынок новых мотоциклов в России сократился на 39,6%.

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