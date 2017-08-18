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Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий сельскохозяйственной финансовой пирамиды

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают потерпевших от мошеннических действий финансовой организации, офисы которой располагались по адресам: улица Декабристов, 16/18-И, Ильича, 38 и Луначарского, 185.



Как сообщает пресс-служба городского УМВД, в полицию поступило порядка 40 заявлений жителей города с просьбой привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые, действуя от имени кредитного некоммерческого потребительского общества, путем обмана, совершили хищения их денежных средств на общую сумму более 1 млн руб.



По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».



«В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники предлагали клиентам вкладывать денежные сбережения под 24,75%, заключив при этом с ними типовые договоры передачи денежных средств на условиях различных инвестиционных программ, в основном в области сельского хозяйства», — говорится в сообщении.



Полиция Екатеринбурга просит всех граждан, пострадавших в результате противоправных действий потребительского общества, обратиться по телефону 8(343)294-14-80, или лично в кабинет 201 по адресу: улица Фрунзе, 74.

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