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Moody’s поместило рейтинги банка «Открытие» в список на пересмотр с возможным понижением
18 август 2017 (09:03)
УрБК, Москва, 18.08.2017. Международное рейтинговое агентство Moody’s поместило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах банка «Открытие» на уровне «Ba3» в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.
В список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением также помещены долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне «Ba3».
Напомним, накануне стало известно, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Среди этих кредитных организаций указывался и банк «Открытие».
Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании. В компании намерены проверить действия своего аналитика.
В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже получила обращение Банка России с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.
В список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением также помещены долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне «Ba3».
Напомним, накануне стало известно, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Среди этих кредитных организаций указывался и банк «Открытие».
Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании. В компании намерены проверить действия своего аналитика.
В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже получила обращение Банка России с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.
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