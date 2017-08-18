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Moody’s поместило рейтинги банка «Открытие» в список на пересмотр с возможным понижением

УрБК, Москва, 18.08.2017. Международное рейтинговое агентство Moody’s поместило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах банка «Открытие» на уровне «Ba3» в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.



В список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением также помещены долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне «Ba3».



Напомним, накануне стало известно, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Среди этих кредитных организаций указывался и банк «Открытие».



Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании. В компании намерены проверить действия своего аналитика.



В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже получила обращение Банка России с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции.

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