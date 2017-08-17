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Образовательный центр Группы ЧТПЗ в 2017 году выделил студентам 225 бюджетных мест

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В Образовательном центре Группы ЧТПЗ в Первоуральске завершился прием документов на специальности образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Об этом сообщает пресс-служба компании.



В этом году возможность обучаться на бюджетной основе получили 225 выпускников девятых классов.



«Седьмой набор студентов программы «Будущее Белой металлургии» проводился по четырем специальностям и одной профессии, перечень которых сформирован в соответствии с перспективными кадровыми потребностями Группы ЧТПЗ. В 2017 году количество бюджетных мест увеличено на 12%. Традиционно самой востребованной специальностью является «Обработка металлов давлением» — конкурс увеличился на 11%. Популярными среди поступающих также оказались специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Монтаж и техническая эксплуатация оборудования». Высокий интерес выпускники школ проявили к специальности «Технология машиностроения» и профессии «Станочник», набор на которые в прошлом году не осуществлялся», — говорится в сообщении.



В 2017 году документы подали абитуриенты не только из Уральского и Приволжского федерального округов, но и из стран СНГ — Казахстана и Таджикистана. Всем нуждающимся в жилье иногородним студентам предоставляется общежитие.



«Участники программы пользуются привилегиями сотрудников компании: компенсацией на питание, бесплатным доступом в спортивный оздоровительный комплекс, возможностью изучать английский язык. Лучшие студенты получают дополнительную стипендию от Группы ЧТПЗ в размере от трех до пяти тысяч рублей. При назначении стипендии учитывается успеваемость и активность студентов, волонтерская деятельность, участие в спортивных мероприятиях», — пояснила начальник управления по реализации образовательной программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева.



В зависимости от выбранной специальности или профессии студенты учатся от 2 лет и 10 месяцев до 3 лет и 10 месяцев. Программа обучения основана на немецкой дуальной системе образования: 40% учебного времени занимает теория, 60% отведено практическим занятиям на учебно-производственных участках и в цехах Белой металлургии.



По окончании образовательной программы лучшие выпускники трудоустроятся на предприятия Белой металлургии. На время учебы молодые люди призывного возраста имеют отсрочку от армии. После получения диплома ребята проходят военную службу в подшефной Группе ЧТПЗ воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области.

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