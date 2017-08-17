Новости дня
Центробанк попросил ФАС проверить «Альфа-Капитал»
17 август 2017 (17:53)
УрБК, Москва, 17.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение Банка России с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ФАС.
Напомним, накануне стало известно, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов.
«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», — говорилось в письме, которое цитировало издание.
Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании. В компании намерены проверить действия своего аналитика.
Напомним, накануне стало известно, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов.
«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», — говорилось в письме, которое цитировало издание.
Позже УК «Альфа-Капитал» заявила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании. В компании намерены проверить действия своего аналитика.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УК «Альфа-Капитал» проверит действия своего аналитика, сообщившего клиентам о проблемах в четырех банках
- УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о рисках в четырех банках из топ-15
- Альфа-Банк может потерять часть средств бюджета
- Капитал первого уровня ОАО «Альфа-Банк» по итогам 2008 года снизился на 28,5%
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ухудшения качества активов ОАО «Альфа-Банк»
Loading...