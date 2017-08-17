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Apple выйдет на рынок телевизоров

В сети опубликовали фотографии прототипа телевизора от Apple. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на пост в китайской соцсети Weibo.



Автор публикации утверждает, что OLED-телевизор от Apple имеет диагональ «около 60 дюймов». Корпус устройства выполнен из металла, а экран имеет узкие рамки. Снимки были сделаны в тестовой зоне, это не финальный вариант телевизора.



Впервые о проекте по созданию ТВ стало известно из интервью Стива Джобса, опубликованном вскоре после его смерти в 2011 году. Тогда он рассказал, что хотел создать «объединенную телевизионную установку, которой было бы легко пользоваться» и что он почти додумал пользовательский интерфейс для такого телевизора.

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