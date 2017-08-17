Дайджест

В секторе Газа произошел сильный взрыв

17 август 2017 (17:34)

В результате взрыва, устроенного террористом-смертником на границе Египта и сектора Газа, погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что погибшие — бойцы палестинского движения ХАМАС.

Еще несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что Европейский суд принял решение оставить палестинское движение ХАМАС в списке террористических организаций блока.

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