Дайджест
В секторе Газа произошел сильный взрыв
17 август 2017 (17:34)
В результате взрыва, устроенного террористом-смертником на границе Египта и сектора Газа, погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что погибшие — бойцы палестинского движения ХАМАС.
Еще несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что Европейский суд принял решение оставить палестинское движение ХАМАС в списке террористических организаций блока.
Отмечается, что погибшие — бойцы палестинского движения ХАМАС.
Еще несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что Европейский суд принял решение оставить палестинское движение ХАМАС в списке террористических организаций блока.
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