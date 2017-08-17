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В секторе Газа произошел сильный взрыв

В результате взрыва, устроенного террористом-смертником на границе Египта и сектора Газа, погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что погибшие — бойцы палестинского движения ХАМАС.



Еще несколько человек получили ранения.



Ранее сообщалось, что Европейский суд принял решение оставить палестинское движение ХАМАС в списке террористических организаций блока.

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