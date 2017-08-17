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В Свердловской области в августе сдадут два долгостроя в Нижнем Тагиле и Березовском

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Госстройнадзор Свердловской области выдал заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектно-сметной документации двух жилых долгостроев, расположенных в Нижнем Тагиле (микрорайон «Муринские пруды», ул. Удовенко, 25) и в Берёзовском (ЖК «Берёзки», ул. Академика Королева, 8г). Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию будут выданы в августе. Это позволит восстановить имущественные права 104 уральцев, вложивших свои деньги в строительство домов», — сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



«ЖСК «Фотеево» начал строить многоквартирный жилой дом в Нижнем Тагиле с привлечением денежных средств пайщиков в 2008 году. Однако к запланированному срок объект не был достроен, из-за чего были нарушены права 28 граждан. Для завершения проекта правительством Свердловской области совместно с администрацией Нижнего Тагила был найден новый инвестор — компания «Ист-Сервис». Также властями было оказано содействие застройщику в части оптимизации проекта благоустройства. Все это позволило в августе 2017 года завершить работы на объекте», — говорится в сообщении.



Компания «БЗСК-Инвест» начала строительство жилого комплекса «Берёзки» в Березовском с привлечением денежных средств дольщиков в 2014 году. Из-за недостатка финансирования строительство 154-квартирного дома было заморожено. Были нарушены имущественные права 76 граждан. После вмешательства в ситуацию областных властей застройщик изыскал необходимые средства для завершения строительства жилого комплекса. Планируется, что до конца текущего года застройщик завершит работы на ещё одном 154-квартирном доме этого же ЖК (улица Академика Королева, 8в), при строительстве которого были нарушены имущественные права 70 дольщиков.

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