Дайджест

В Венесуэле погибли 35 заключенных

17 август 2017 (17:33)

В Венесуэле в тюрьме города Пуэрто-Аякучо более 35 заключенных погибли при штурме с участием силовиков. Об этом сообщил губернатор штата Либорио Гаруйа, передает портал «Газета.ру».

«Резня в тюрьме в Пуэрто-Аякучо. Действия специального подразделения министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира оставили более 35 трупов», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы.

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