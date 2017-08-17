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Правительство РФ намерено выделить около 440 млн рублей на поддержку сотрудников «АвтоВАЗа»

УрБК, Москва, 17.08.2017. Правительство РФ планирует выделить почти 440 млн руб. «АвтоВАЗу» на сохранение квалифицированных кадров. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление главы кабмина Дмитрия Медведева.



«Мы также выделяем деньги на поддержку работников «АвтоВАЗа», на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 млн руб. из резервов правительства. Такие решения также предлагаются», — сказал Д. Медведев сегодня на заседании правительства.



Ранее стало известно, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства о выделении Самарской области более 430 млн руб. На эти деньги планировалась обеспечить занятость не менее 4 тыс. работников «АвтоВАЗа», которые сейчас находятся под риском увольнения, не менее 2 тыс. сотрудников пройдут переподготовку.



Средства из федерального и регионального бюджетов планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу уволенных работников, расходов на оплату их труда. Также средства пойдут на частичное возмещение расходов на оплату профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.

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