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В Екатеринбурге в День города «МегаФон» организует интерактивную площадку «Включайся!»
17 август 2017 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В день рождения Екатеринбурга и в честь 15-летия работы на Урале 19 августа «МегаФон» организует интерактивную площадку «Включайся!». Об этом сообщает пресс-служба оператора.
В день рождения уральской столицы ее жители и гости украсят городские ландшафты в стиле граффити, впервые посоревнуются в силе мысли и голоса, а после — устроят самую тихую дискотеку в городе — Silent party.
Виртуальный стрит-арт и онлайн-игры на скорости 4G, музыкальные аттракционы, трехмерные лабиринты и креативные фотоинсталляции будут представлены с полудня на Плотинке возле Музея архитектуры и дизайна.
«В День города гости праздника научатся мобильному телекинезу в инновационной игре Duel Mindflex, а самых интернет-продвинутых связисты проверят на знание эмодзи-синтаксиса. Благодаря клавиатурному тренажеру в смартфоне каждый также сможет поучаствовать в батле на скорость отправки сообщений», — рассказали в пресс-службе.
Уральские любители хип-хопа смогут записать собственные треки, как это уже сделал известный блогер Ивангай, набравший более 18 млн просмотров. Инженеры «МегаФона» предлагают горожанам побить этот рекорд, загрузив фристайл в соцсети на скорости 4G.
Технические специалисты оператора заранее подготовили сеть к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика в местах массовых гуляний. Даже в часы максимальной нагрузки на базовые станции абоненты смогут с комфортом звонить, одновременно писать, слушать, вести прямые эфиры с площадки праздника и мгновенно делиться фотографиями в интернете.
«Благодарим каждого, кто доверяет нам свое общение и выбирает качество связи и интернет «МегаФона». Потребность «ускоряться» для комфорта абонентов — наш стимул в работе. Сегодня к скоростной сети 4G подключены уже 89 населенных пунктов региона, а в день рождения уральской столицы мы приглашаем всех включиться в онлайн-интерактив с самыми передовыми разработками и мобильными технологиями», — отметила руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона» Людмила Павлова.
Площадка «МегаФона» будет работать с 12.00 до 20.00, вход свободный.
В день рождения уральской столицы ее жители и гости украсят городские ландшафты в стиле граффити, впервые посоревнуются в силе мысли и голоса, а после — устроят самую тихую дискотеку в городе — Silent party.
Виртуальный стрит-арт и онлайн-игры на скорости 4G, музыкальные аттракционы, трехмерные лабиринты и креативные фотоинсталляции будут представлены с полудня на Плотинке возле Музея архитектуры и дизайна.
«В День города гости праздника научатся мобильному телекинезу в инновационной игре Duel Mindflex, а самых интернет-продвинутых связисты проверят на знание эмодзи-синтаксиса. Благодаря клавиатурному тренажеру в смартфоне каждый также сможет поучаствовать в батле на скорость отправки сообщений», — рассказали в пресс-службе.
Уральские любители хип-хопа смогут записать собственные треки, как это уже сделал известный блогер Ивангай, набравший более 18 млн просмотров. Инженеры «МегаФона» предлагают горожанам побить этот рекорд, загрузив фристайл в соцсети на скорости 4G.
Технические специалисты оператора заранее подготовили сеть к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика в местах массовых гуляний. Даже в часы максимальной нагрузки на базовые станции абоненты смогут с комфортом звонить, одновременно писать, слушать, вести прямые эфиры с площадки праздника и мгновенно делиться фотографиями в интернете.
«Благодарим каждого, кто доверяет нам свое общение и выбирает качество связи и интернет «МегаФона». Потребность «ускоряться» для комфорта абонентов — наш стимул в работе. Сегодня к скоростной сети 4G подключены уже 89 населенных пунктов региона, а в день рождения уральской столицы мы приглашаем всех включиться в онлайн-интерактив с самыми передовыми разработками и мобильными технологиями», — отметила руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения «МегаФона» Людмила Павлова.
Площадка «МегаФона» будет работать с 12.00 до 20.00, вход свободный.
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