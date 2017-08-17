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Уралтрансбанк пятый месяц подряд нарушает нормативы Банка России

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В июле нормативы Банка России нарушили 16 кредитных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



В список проблемных банков попал Уралтрансбанк, головной офис которого находится в Екатеринбурге.



«Уралтрансбанк на протяжении 21 дня не выполнял норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Отметим, что банк становится нарушителем нормативов пятый месяц подряд. На начало нового месяца значение норматива (Н1.2) по-прежнему находилось ниже установленного регулятором минимума в 6% и составляло 4,93%. Значение достаточности основного капитала (Н1) на начало июня приблизилось к минимально установленному порогу и составило 8,48% (при минимуме в 8%). Кроме того, на протяжении 14 дней значение норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) находилось ниже триггерного уровня в 5,125%», — говорится в сообщении.



Отметим, что в начале июня Fitch Ratings понизило Уралтрансбанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня «B-» до «CCC» и поместило рейтинг под наблюдение с возможностью дальнейшего понижения. Позже стало известно, что совет директоров кредитного учреждения разрабатывает план финансового оздоровления.

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