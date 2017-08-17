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С 22 августа в Екатеринбурге отменят автобусные маршруты № 20 и № 035

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. С 22 августа в Екатеринбурге отменят два автобусных маршрута. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Сергей Яскевич.



«В связи с окончанием договорных отношений с перевозчиками принято решение о прекращении обслуживания маршрутов № 20 и № 035. Это не приведет к коллапсу. Потому что на линии достаточно много альтернативных маршрутов. К примеру, вместо № 20 можно доехать от одной конечной до другой на № 57, № 011 и № 61. Маршрут № 035 практически полностью дублируется № 083», — заявил С. Яскевич.



По его словам, изначально в Екатеринбурге планировалось закрыть больше маршрутов, однако из-за проблем с организацией торгов от этих планов решили отказаться.

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