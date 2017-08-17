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СК предъявил обвинение в мошенничестве организатору строительства «Бухты Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Следственное управление СК России по Свердловской области предъявило обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» руководителю Театра эстрады Александру Новикову.



Ранее обвинение по этой статье было предъявлено бывшему замминистру экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и Ларисе Ассоновой.



«По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года он совместно с двумя другими обвиняемыми, действуя по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании на объекте строительства, и в связи с чем не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы. Несмотря на это, часть денежных средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям была перечислена на расчётные счета ряда других юридических лиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства обналичивались.



Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб. Таким образом, обвинение предъявлено в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств, которые были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведённых.



После выполнения предусмотренных уголовно-процессуальным законом следственных и иных процессуальных действий следственным управлением СК России по Свердловской области планируется завершение расследования и начало процедуры ознакомления сторон с материалами уголовного дела.

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