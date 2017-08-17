Сборы в школу: дорогое удовольствие

В 2017 году в средние общеобразовательные учебные заведения Екатеринбурга пойдут порядка 147 тыс. детей, из них более 18 тыс. первоклашек. На сегодняшний день основной задачей родителей школьников стала покупка всех необходимых для обучения товаров, однако граждане столкнулись в среднем с 10-процентным ростом цен на них. В итоге потребительскими трендами стали постепенное приобретение одежды, обуви и канцтоваров в течение всего лета, а также акции и распродажи.По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), стоимость школьных товаров в Екатеринбурге в июле 2017 года заметно увеличилась. Так, средняя цена рюкзака для школьников в июле составила 1 тыс. 880 руб., за год она выросла на 13%. Учебные пособия подорожали в среднем на 8%, до 415 руб.Также значительно увеличилась в цене одежда и обувь для школьников. В среднем сорочки для мальчиков в уральской столице стоят 687 руб., что на 28% превышает прошлогодний уровень, брюки полушерстяные — 1 тыс. 496 руб. (+20%), джемперы — 1 149 руб. (+7%), ботинки (полуботинки) — 2 тыс. 127 руб. (+3%), кроссовки — 1 тыс. 384 руб. (+14%). На 5% (до 1 тыс. 518 руб.) подорожали платья (платье-костюм, сарафан), на 1% (до 1 тыс. 096 руб.) — блузки для девочек, на 4% (до 1 тыс. 461 руб.) — спортивные костюмы. Только юбки понизились в цене на 16%, до 861 руб.Что касается производителей школьной одежды, на рынке уральской столицы лидируют отечественные компании, также присутствуют белорусские и китайские фирмы.«Как отмечают руководители предприятий торговли, сегодня изменился ассортимент реализуемых товаров: около 80% сорочек и брюк для мальчиков российского производства — это фабрика «Карамелька» (Москва), фабрика «Славянка» (Псков), много трикотажных изделий из Санкт-Петербурга. Около 50% блузок для девочек произведено в Китае, около 20% — в Екатеринбурге, Свердловской области и Беларуси», — пояснила председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева.Между тем, несмотря на достаточно высокие цены, порядка 40% одежды для школьников не соответствует требованиям качества. Производители зачастую экономят на тканях, что создает не только неудобство при ношении, но и опасность для здоровья детей.Так, в рамках веерного исследования Роскачества было изучено 75 образцов наиболее популярных на российском рынке сарафанов для девочек по 58 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 400 до 10 тыс. 900 руб. за единицу товара на момент закупки. По результатам лабораторных испытаний сарафаны только семи торговых марок подтвердили свое высокое качество. Однако исследование выявило и 33 товара с нарушениями по важнейшим показателям безопасности продукции.«Данные исследований подтверждают наличие в продаже небезопасной одежды для школьников — нарушители экономят на тканях, используя материалы с повышенным содержанием полиэстера. В результате одежда совершенно не дышит и не впитывает влагу», — рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.Что касается канцтоваров, цены на них также выросли в среднем на 10%: так, авторучки шариковые стоят в среднем 26 руб., наборы фломастеров — 167 руб. Цены на тетради по 12 листов стартуют от 3 руб., 48 листов — от 30 руб., 96 листов — от 55 руб.Следует отметить, что в этом году большой популярностью пользуются распродажи канцелярских принадлежностей по сниженным ценам: они проводятся практически в каждом торговом центре Екатеринбурга. В то же время, по словам Елены Чернышевой, специальные школьные ярмарки к 1 сентября в этом году в Екатеринбурге проводиться не будут.Еще одним трендом сезона, связанным с низкой покупательной способностью населения в условиях роста цен, по словам экспертов, стало постепенное приобретение школьных товаров.Если в докризисный период большинство родителей начинали активно покупать вещи к новому учебному году с 20 августа, то сегодня спрос на них растянут на все лето. Хотя есть риск того, что ребенок может за пару месяцев перерасти приобретенную заранее одежду и обувь, граждане понимают, что в последний момент попросту не смогут найти нужную сумму.Таким образом, единовременно собрать ребенка в школу сегодня по карману далеко не каждой семье. Особенно остро проблема стоит перед родителями, воспитывающими двоих и более детей. По оценкам граждан, чтобы купить все необходимое к 2017-2018 учебному году, на каждого школьника придется потратить от 15 тыс. руб.