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Выручка Группы ЧТПЗ в I полугодии 2017 года выросла на 6%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) объявило консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Общий объем реализованной в I полугодии 2017 года трубной продукции составил 977 тыс. т, что на 12% выше объемов аналогичного периода 2016 года (876 тыс. т).



Поставки труб на экспорт выросли на 315% (до 270 тыс. т). Отгрузка на рынок РФ составила 707 тыс. т (минус 13%).



«На снижение повлиял перенос графика отгрузки ТБД под проекты «Газпрома» («Сила Сибири» и «Северо-Европейский газопровод»). При этом доля Группы ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских трубных производителей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 2,3% и составила 18,6%», — говорится в сообщении.



Выручка Группы ЧТПЗ по итогам I полугодия 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 6% и составила 72 млрд 566 млн руб.



За январь-июнь 2017 предприятие получило прибыль в размере 2 млрд 101 млн руб. (за 6 месяцев 2016 года — 5 млрд 810 млн руб.). Также в I полугодии Группа сгенерировала положительный чистый операционный денежный поток — 5 млрд 183 млн руб. (7 млрд 611 млн руб. в I полугодии 2016 года).

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